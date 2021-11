Encontro reuniu em Rondonópolis mais de 1.000 pessoas recepcionadas pelo deputado estadual Ondanir Bortolin, o Nininho, e o deputado federal Neri Geller, que articula sua candidatura ao Senado

Já pavimentando o caminho para os projetos eleitorais em 2022, o deputado estadual Ondanir Bortolin (PSD), o Nininho, realizou neste fim de semana em Rondonópolis um grande evento, que contou com a presença de mais de mil pessoas, incluindo o governador Mauro Mendes, 52 prefeito, mais de 25 vice-prefeitos e acima de 450 vereadores, além de parlamentares federais e estaduais.

Também anfitrião do encontro, o deputado federal Neri Geller (PP), explicou que a reunião foi para estreitar a relação da Câmara Federal, Governo do Estado, Assembleia, prefeituras e Câmara de Vereadores. Geller está preparando sua campanha para o Senado e já conta com o apoio do seu partido, o Progressistas, do MDB e do PSD, do deputado Nininho. Para fortalecer a disputa, Neri Geller busca o alinhamento político com as principais lideranças espalhadas pelo Estado.

O encontro aconteceu justamente no reduto político senador Wellington Fagundes (PL), que já anunciou que no próximo ano deve disputar à reeleição para a única vaga ao Senado. Seu colega de parlamento, o senador Carlos Fávaro, presidente estadual do PSD, também participou do encontro realizado por seu colega de partido Nininho e reforçou a necessidade do alinhamento para a execução dos projetos dos partidos aliados nas próximas eleições. Conforme já foi anunciado, inclusive para o próprio govenador Mauro Mendes, o PSD vai trabalhar para a eleição de Geller para o Senado, ao lado do MDB do deputado federal Carlos Bezerra, presidente do partido em Mato Grosso, que também já definiu o apoio.

Nos discursos, Nininho e Neri Geller ressaltaram a importância a importância de se organizar eventos como o que foi realizado. “Conseguimos reunir num só lugar prefeitos dos quatros cantos do Estado. Essa troca de experiência, o contato direto entre as lideranças municipais, estaduais e federais faz com que Mato Grosso continue no caminho certo”.

Neri Geller disse também que era motivo de orgulho e satisfação a presença do governador Mauro Mendes no encontro. “Para nós, é motivo de muito orgulho, satisfação mesmo. Mauro, além de sermos parceiros políticos, e de termos serviços prestados a este Estado, construímos relação de amizade de afeto e de carinho. Aonde alguém vai, os outros estão juntos. Então, governador, tudo isso o que você representa para nós , como nosso maior líder, obrigado pela presença, e também de cada um dos prefeitos, dos vereadores. Nininho, estamos juntos”, disse Neri Geller.

Em sua fala, Mauro Mendes elogiou o deputado Neri Geller, e ressaltou que ele está no início de uma caminhada.

“Neri, você está numa grande caminhada, está construindo sua candidatos, é um dos melhores deputados federais de Maro Grosso.

Sobre Nininho, Mauro Mendes destacou as qualidades do deputado, como um homem trabalhador e determinado.

“Trator pra trabalhar”

“É um trator para trabalhar, um trator para realizar, para ajudar Mato Grosso. É um pé de boi, um trabalhador. A partir do momento que eu conhecei você, cada vez mais eu garanto a você, te admiro, te respeito e tenho a certeza que você é um dos três políticos deste Estado”, disse Mauro Mendes.

O governador, disse, anda, que Nininho foi um dos primeiros deputados que acreditou em sua gestão. Mendes disse que, quando assumiu o Estado, que estava quebrado, muita gente apostou que o seu governo ia dar errado.

Perdeu [quem apostou contra]. Graças a Deus, Mato Grosso está dando certo. Não é nosso governo, é o nosso Estado, é nós, é vocês, é cada um daqueles que aqui estão e de milhares de mato-grossenses que aqui não estão e trabalham. Aqui é um Estado de gente honesta e que trabalha. Tenho muito orgulho das parcerias feitas com os prefeitos e prefeitas do nosso Estado”, disse, sendo muito aplaudido.

Contato com o governador

Um dos prefeitos que participou do encontro foi o de Apiacás, Júlio Cesar (MDB), que destacou a importância da reunião, sobretudo pela oportunidade de conversar com o governador Mauro Mendes.

“Precisamos dessa proximidade, desse contato com o governador Mauro Mendes para reconhecer os avanços até aqui e reforçar as demandas que temos”, disse o gestor municipal.

Os vereadores destacaram que eventos desse porte fortalecem a atuação política nas bases, isso porque as principais necessidades da população são levantadas pelos líderes municipais.

“A agenda do governador, no Palácio, é pesada, e a nossa, aqui num município distante mais de mil quilômetros da Capital, também é. Nininho e Neri foram felizes em promover um encontro com a importância que esse tem”, enalteceu o vereador Sandro (MDB), de Nova Bandeirantes.

A seguir, alguns dos municípios que estiveram representados por prefeitos e lideranças: Acorizal, Apiacás, Araguainha, Alta Floresta, Alto Garças, Barra do Garças, Barra do Bugres, Bom Jesus do Araguaia, Canarana, Campinápolis, Confresa, Campo Verde, Colíder, Colniza, Guiratinga, Glória D’Oeste, Itiquira, Jangada, Juscimeira, Lambari D’Oeste, Nova Bandeirantes, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Novo Mundo, Nova Marilândia, Nova Santa Helena, Nova Xavantina, Planalto da Serra, Querência, Santo Antônio do Leverger, Santo Antônio do Leste, Santa Terezinha, Santa Cruz do Xingu, São Pedro da Cipa, Poconé, Peixoto de Azevedo, Pontal do Araguaia, Serra Nova Dourada, Tapurah, Torixoréu, São José do Povo, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Rondonópolis, Santa Rita do Trivelato.