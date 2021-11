Destaques 23/11/2021 06:47 www.altafloresta.mt.gov.br Cultura divulga relação de selecionados para o 32º Fescaf A secretaria de Cultura e Juventude divulgou nesta segunda-feira, 22 de novembro, a relação de inscritos selecionados para a 32ª edição do Festival da Canção de Alta Floresta. O período de inscrição encerrou no último dia 18, nas categorias Composição MPB, Composição Sertaneja e Interpretação, 55 inscrições selecionadas. O Fescaf volta a ser realizado, esta edição tem R$ 18 mil em premiações e será realizado nos dias 02, 03 e 04 de dezembro. O corpo de jurados já está definido, serão cinco jurados. O número de inscritos, devido ao curto período de inscrição, surpreendeu e equipe de organização. A secretaria recebeu 32 inscrições para a categoria Composição MPB, 11 na categoria Composição Sertaneja e 12 na categoria Interpretação, esta última categoria é destinada apenas para participantes residentes em Alta Floresta. As inscrições trazem compositores de estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal e outros. Veja a relação completa dos inscritos selecionados: COMPOSIÇÃO MPB COMPOSIÇÃO SERTANEJA INTERPRETAÇÃO

