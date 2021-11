Destaques 23/11/2021 11:26 Yuri Ramires - Gazeta Digital SEGUNDO EM 3 DIAS: Piloto de Alta Floresta morre em acidente aéreo na Bolívia Foto: Reprodução Piloto de avião identificado como Adalberto de Mello Dias, 35, de Alta Floresta (800 km ao Norte de Cuiabá), morreu na segunda-feira (22), em um acidente aéreo na Bolívia. Esse é o segundo piloto da cidade que morre em acidente em menos de 3 dias. As informações são preliminares e foram divulgadas pela TV Nativa de Alta Floresta. A confirmação da morte de Adalberto chegou no começo da noite de segunda (22). O local exato de onde ocorreu o acidente ainda é desconhecido. A família do piloto está bastante abalada e a imprensa local está respeitando esse momento. Ele era casado e pai de duas meninas. Também não há informações sobre outras vítimas. Antes de embarcar nessa viagem, Adalberto se despediu do também colega e professor de aviação Edinaldo Dutra Chagas, 58, que foi sepultado na cidade. O acidente aconteceu na sexta-feira (19), na cidade de Campos Novos, em Mucajaí, Roraima. Um passageiro de 53 anos também morreu.

