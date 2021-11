Zona de Convergência do Atlântico Sul provoca mudança no tempo

O tempo em dezembro vai começar com a formação de um sistema meteorológico bem clássico para esta época do ano: Zona de Convergência do Atlântico Sul. A ZCAS, abreviação dada pelos meteorologistas, nada mais é do que uma frente fria estacionária que deixa as chuvas constantes em um intervalo de uma semana ou mais. O sistema vai se concentrar em Minas Gerais, Espírito Santo e nos estados do Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia.

Enquanto isso, o fim de novembro será marcado por pancadas de chuva em grande parte do Brasil, intercaladas com períodos de melhoria que tem permitido a aplicação dos tratos culturais nas lavouras, principalmente do Brasil Central. Algumas áreas próximas a Alta Floresta, Mato Grosso, receberam cerca de 800 milímetros em novembro.

Segundo a previsão do tempo, no a curto prazo, é esperado uma passagem da frente fria por alto mar nesta semana, que provoca chuviscos no litoral do Paraná e de São Paulo e no Vale do Itajaí. Em Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, a umidade aumenta, mas não chove. Tempo firme nas demais áreas do Sul e em grande parte do Sudeste. Algumas pancadas isoladas acontecem no Triângulo Mineiro, norte de Minas e no Centro-Oeste, mas apenas à tarde e de forma rápida. O tempo fica mais instável e chove a qualquer hora em Salvador e no estado do Acre. Nas demais áreas, as pancadas serão isoladas à tarde. Tempo firme no Rio Grande do Norte e interior da Paraíba e Pernambuco.

Na quinta-feira, 25, um sistema de baixa pressão volta a aumentar o risco de temporais em toda a região Sul, com destaque para o Rio Grande do Sul. Esta chuva é muito bem-vinda para a agricultura, mas é importante ressaltar que não vai acontecer de forma generalizada pelo estado. Pancadas isoladas também ocorrem em São Paulo e centro-sul de Minas Gerais. O ar permanece seco no litoral do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, e já não chove em Goiânia e no Distrito Federal. Nas demais áreas do país, as pancadas de chuva persistem, principalmente à tarde.