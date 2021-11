Destaques 24/11/2021 08:21 Novas tarifas do pedágio nas MTs 208 e 320 começam a valer amanhã veja valores Foto: Reprodução A partir da zero hora desta quinta-feira (25/11/2021) entra em vigor o reajuste contratual anual da tarifa de pedágio do trecho concessionado das rodovias estaduais MT-320 e MT-208. O valor da tarifa básica passa dos atuais R$ 8,60 para R$ 9,40. O percentual de reajuste aplicado foi inferior à variação do IPCA para o mesmo período, que é o indicador oficial utilizado como parâmetro de avaliação no processo. O cálculo do valor reajustado da tarifa foi realizado, conforme previsto do Contrato de Concessão, por empresa independente que avalia os serviços prestados pela concessionária e, posteriormente, validado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (AGER). A data oficial do reajuste é no dia 29 de outubro, contudo, devido a prazos administrativos da AGER, a decisão ocorreu apenas em 23/11/2021 por meio da 83ª Sessão Regulatória de sua Diretoria Executiva., conforme publicado na página 31 da Edição Nº 28.130 do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. Veja a tabela completa dos novos valores da tarifa em vigor a partir de 25 de novembro de 2021.

