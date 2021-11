Destaques 24/11/2021 14:07 Redação I Nativa News OUTRA VEZ: Politec de Alta Floresta está sem médico legista Foto: Reprodução A Regional da Perícia Oficial e Identificação Técnica - Politec de Alta Floresta vem sendo alvo de inúmeras reclamações por parte de quem necessita dos serviços oferecidos pelo órgão. Recentemente o Governo do Estado nomeou e deu posse a dois papiloscopistas e dois técnicos em necropsia que estão em período de treinamento, mas o principal gargalo continua sendo a falta de médicos legistas. Apenas no início do mês de novembro houveram acidentes em que as vítimas fatais permaneceram por cerca de oito horas no local aguardando a chegada de agentes da Politec. Atualmente a Regional conta com um médico legista que está em período de férias, devendo retornar aos atendimentos apenas no mês de janeiro de 2022. Com a falta de médicos na unidade, os corpos estão sendo deslocados para Sinop ou Guarantã do Norte. No início desta semana a Secretaria de Estado de Segurança abriu edital de processo seletivo para a contratação de cinco Peritos Oficial Médico Legista, no entanto, mesmo com cobranças sobre a regional de Alta Floresta, está não será atendida. Estão no processo a coordenadoria dos municípios de Cáceres, Água Boa, Confresa Sinop e Tangará da Serra. A demora no atendimento é reclamada por familiares que sofrem com a falta e procedimentos principalmente para a liberação de corpos. A Politec de Alta Floresta atende os municípios de Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde e Paranaíta.

