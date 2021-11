Adalberto de Mello Dias, 35 anos, pode ter sido a vítima de Alta Floresta no Mato Grosso, morta em tragédia no período de aproximadamente seis meses. Ainda segundo informações extraoficiais, mas de familiares e amigos, o piloto era o comandante de um avião que na segunda-feira pela manhã pouco tempo depois de ter decolado, saindo da Bolívia com retorno ao Brasil.



O peso, segundo um parente, pode ter sido crucial na “queda do avião que explodiu em seguida”. No entanto, a tragédia que ainda teria matado outra pessoa que estava junto na aeronave, até nesta quarta à tarde não havia sido oficializada pelo Centro de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos, o Cenipa. No entanto, familiares desde a terça-feira pela manhã, através de redes sociais na internet, confirmavam a morte do piloto, postando fotos Adalberto e o luto.



Fontes ligadas aos familiares também afirmavam que a mãe e os irmãos, assim como todos os demais familiares tentavam a liberação do corpo para possível translado para o Brasil.

Adalberto é natural de Alta Floresta no Mato Grosso. Casado, ele tem uma filha de quatro meses e outra que completará quatro anos de idade. Era morador do Setor Industrial.