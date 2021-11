Destaques 25/11/2021 06:47 Redação I Nativa News Alta Floresta receberá carreta do Programa Imuniza Mais MT Foto: Reprodução Nos dias 26, 27 e 28 de novembro, Alta Floresta estará recebendo a carreta do programa Imuniza Mais MT, que tem como foco a atualização da caderneta de vacinação da população. Esta será a oportunidade para os munícipes regularizarem seu cartão de vacina. As vacinas que serão oferecidas pela carreta são: Para crianças acima de 1 ano : Influenza, Hepatite B, Tríplice viral e Febre Amarela.

Para adolescentes: Influenza , Dupla Adulto, Febre Amarela, HPV e Tríplice Viral

Para adultos : Influenza , Dupla Adulto, Febre Amarela, HPV e Tríplice Viral e vacina contra a covid-19 (menos para gestantes e puérperas) A carreta terá em sua programação das 08hs às 17hs das 08hs em três locais, sendo eles dia 26, sexta-feira em frente a Escola Dom Bosco, no sábado, 27, no Ginásio de Esportes e Domingo, dia 28, em frente a Escola JVC. Com informações Assessoria

