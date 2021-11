Destaques 26/11/2021 05:39 Delegacia Regional de Alta Floresta e outras 12 receberam correição presencial da Polícia Civil Foto: Divulgação A Diretoria de Interior da Polícia Civil de Mato Grosso finalizou ontem quinta (25.11), a última etapa das correições presenciais de 2021, realizadas nas Delegacias Regionais de Sinop, Alta Floresta e Guarantã do Norte. O trabalho anual coordenado pelo diretor Walfrido Franklim do Nascimento tem como principal objetivo acompanhar a prestação de serviço das unidades, além de corrigir possíveis irregularidades nas atividades policiais desenvolvidas. As correições presenciais das 13 Regionais: Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Guarantã do Norte, Juína, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso e Tangará da Serra iniciaram no mês de março, conforme cronograma pré-definido pela diretoria. As ações envolvem o levantamento de dados referentes à estrutura física, patrimônio, viaturas, armamento, efetivo, procedimentos policiais instaurados e concluídos, apreensões (drogas, armas, veículos e objetos de origem ilícita), além dos índices de produtividade e atendimento prestado ao público. A verificação das delegacias visa ao controle interno das atividades analisando as condições de trabalho, regularidade dos serviços prestados, eficiência, celeridade, pontualidade, adequação dos procedimentos no sistema GEIA, assim como tomar conhecimento de outras informações como denúncias, reclamações, sugestões e elogios. Nesta última etapa da correição, o diretor de Interior visitou as obras de construção das novas delegacias dos municípios de Peixoto de Azevedo e Matupá, que estão bem avançadas e previstas para serem inauguradas em 2022. Conforme o delegado Walfrido, apesar do déficit de servidores, as delegacias do interior têm desempenhado suas funções com eficiência, buscando o efetivo cumprimento dos seus regulamentos, aos princípios e funções institucionais. “Durante a correição foi percebido que as equipes têm empenhado esforços para minimizar deficiências eventualmente existentes nas unidades, e também para desenvolver melhores condições de atendimento e celeridade, no trâmite dos procedimentos policiais e nos serviços prestados à população”, destacou o diretor.

