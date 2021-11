Destaques 26/11/2021 06:49 Lindomar Leal/Assessoria Presidente da Câmara de Alta Floresta verifica andamento de projetos de pavimentação na Sinfra-MT O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) cumpre desde quarta-feira (24.11) agenda em Cuiabá com o propósito de apresentar novas demandas do município ao governo de Mato Grosso e também verificar o andamento dos projetos cadastrados pelo município para diversos setores. Ainda na quarta-feira, presidente Tuti esteve na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) para verificar o andamento dos projetos de pavimentação asfáltica protocolados pelo município junto ao Governo do Estado e que serão contemplados por emendas parlamentares. “O município de Alta Floresta tem vários projetos de pavimentação em andamento na Sinfra-MT e nós fomos verificar a situação deles, principalmente sobre documentação e a previsão de liberação. Fomos muito bem recebidos. Estou bastante otimista com as ações que virão para Alta Floresta”, enfatizou o presidente Tuti.

