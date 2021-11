Destaques 27/11/2021 05:46 Redação I Nativa News Alta Floresta: Menor é apreendido após várias ameaças contra a própria mãe O caso foi registrado na manhã de quinta-feira (25) quando a irmã do menor acionou a Polícia Militar preocupada com a segurança da mãe. O menor confirmou a ameaça de morte feita contra a mãe e acabou apreendido para as devidas providências, encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Conforme registro da PM, a guarnição foi acionada pelo rádio operador informando que a comunicante ligou preocupada após uma ligação do seu irmão de 14 anos, que pedia se poderia ir morar na casa dela para não "fazer uma besteira com a mãe". Na residência a vítima, mulher de 38 anos, relatou que vem sofrendo ameaças do filho constantemente.

A mulher ainda relatou que o filho fez ameaças, que nesta manhã alterado o menor disse que "se a senhora continuar a falar comigo assim vou chamar meus três amigos e matar a senhora". Em outra ocasião relatou que ele mesmo "iria matar a mãe". Para a guarnição o menor confirmou os relatos da mãe afirmando que já correu atrás dela com uma faca e que só não a matou porque ela conseguiu fugir.

Diante a situação a guarnição tentou contato com o Conselho Tutelar via telefone para acompanhar o caso, mas não obteve êxito.

