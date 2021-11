Destaques 27/11/2021 06:05 Redação I Nativa News Policia Militar de Alta Floresta recebe bafômetros e capacitação de crime de embriaguez e infrações Foto: Divulgação - PM-MT 9º Comando Regional de Polícia Militar, em Alta Floresta, recebeu dois etilômetros e capacitou agentes de segurança para o uso correto do equipamento. Policiais do Batalhão de Trânsito realizaram instrução referente ao crime de embriaguez e infrações, bem como deve ser utilizado o etilômetro. Nesta instrução, participaram oficiais e praças do 9º Comando Regional, policiais civis, funcionários do DETRAN e agentes da secretaria de trânsito. Após as capacitações o comandante do 9º Comando Regional, coronel PM Arruda, recebeu dois etilômetros para a Polícia Militar em Alta Floresta, do Chefe imediato da 20° Ciretran, Romildo Corsino da Rocha, para que sejam utilizados nas ocorrências de embriaguez ao volante, diminuindo assim os índices no município.

