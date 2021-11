Destaques 27/11/2021 08:28 Só Notícias/Herbert de Souza Secretário confirma licitações em dezembro para construir hospitais regionais em Alta Floresta e Confresa (foto: Só Notícias/Guilherme Araújo) O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, confirmou, hoje, que o governo trabalha com a previsão de lançar em dezembro as licitações para a construção dos hospitais regionais de Alta Floresta,no Nortão, e Confresa, na região do Araguaia. O anúncio foi feito pelo gestor, em reunião com os prefeitos dos dois municípios. “Realmente, as notícias são ótimas. Os dois municípios já cumpriram com as formalidades de colocar à disposição as áreas onde serão edificados os hospitais. Nós já fizemos os projetos complementares que estavam faltando. Estamos agora apenas em uma tramitação interna junto à Procuradoria Geral do Estado para que possamos, ainda no mês de dezembro, publicar os editais de licitação destes dois hospitais”, afirmou Gilberto. Além dos hospitais de Alta Floresta e Confresa, o secretário informou que o governo também está trabalhando nos projetos das unidades regionais de Juína e Tangará da Serra. Todos os novos hospitais regionais serão construídos em terrenos doados pelas prefeituras. A previsão é que após a licitação e a definição da empresa que irá tocar cada obra, as unidades sejam entregues em até 24 meses. As cidades onde os hospitais serão construídos foram anunciados pelo governador Mauro Mendes (DEM) e seguirão um padrão de qualidade e modernização das unidades de saúde. Os hospitais contarão com 141 leitos de enfermaria e 40 UTIs, entre adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal, para atendimento na média e alta complexidade. As unidades de Saúde também terão 10 consultórios médicos, 2 consultórios para atendimento a gestantes, 6 salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia. Os recursos estão garantidos pelo programa Mais MT, que prevê R$ 300 milhões para fazer novos hospitais regionais. O Hospital Regional de Alta Floresta terá quase 17 mil metros quadrados e investimentos de R$ 75 milhões. Segundo o governador Mauro Mendes, os recursos já estão disponíveis para a obra. Só Notícias/Herbert de Souza

