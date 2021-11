Destaques 28/11/2021 06:11 Arão Leite/J. Cidade ALTA FLORESTA: Politec fecha as portas por surto de covid Uma informação que foi passada à redação do Jornal da Cidade na tarde desta sexta-feira, dia 26 de novembro assegurou que o fato da Politec local não atender um caso de corpo encontrado em represa não foi devido não ter servidores de plantão e sim, devido a um surto de covid na instituição que poderá ficar fechada por pelo menos dez dias.

De acordo com a fonte, foi confirmada que deu positivo para coronavírus o exame de dois peritos e três papiloscopistas, “por enquanto”, completou a pessoa ligada à Perícia Oficial de Identificação. Polo regional de Alta Floresta.

De acordo com o que acrescentou, acionar equipe de Sinop como aconteceu para atender o caso registrado nesta sexta-feira em Alta Floresta deverá ser a alternativa dos próximos dias quando o IML e sede da Politec alta-florestense não acontecerá expediente em razão do afastamento dos servidores.

Procurado pela reportagem, o servidor Valdecir Lage confirmou o surto de Covid e ainda detalhou que os casos confirmados até agora são na verdade 7, sendo 2 peritos, papiloscopista, um técnico em necropsia, um servidor administrativo e um terceirizado.

