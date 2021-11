Destaques 28/11/2021 08:00 Lindomar Leal/Assessoria Presidente da OAB ressalta dados da violência contra a mulher na Semana Municipal pela Não Violência Contra a Mulher O lançamento oficial da Semana Municipal pela Não Violência Contra a Mulher realizado pela Câmara Municipal de Alta Floresta na manhã do dia 25, quinta-feira, foi marcado pela participação dos parceiros desta ação de sensibilização e reflexão. A presidente da 8ª Subseção da OAB apresentou dados estatísticos sobre a violência contra a mulher no Brasil e destacou a violência física, psicológica, moral, sexual, verbal, social e financeira. Os dados apresentados mostram que 51,6% das mulheres sofreram violência física, 31% foram vítimas de violência psicológica, 6,51% dos casos foram vítimas de violência moral, 4,3% de cárcere privado, 1,9% de violência sexual e 0,24% de violência patrimonial. Lourdes Volpe Navarro destacou também que de a cada 5 mulheres jovens 3 já foram vítimas de violência em relacionamentos. Ela também informou que 67% das denúncias são feitas pela própria vítima, sendo que mais da metade das mulheres agredidas (59%) são negras. Conforme a presidente da OAB de Alta Floresta, somente no primeiro semestre de 2021 os registros de violência contra a mulher praticada por parentes, amigos ou vizinhos aumentou 93%. "Realmente é uma situação que exige da sociedade um empenho maior para cercarmos essa violência. Temos que ter o olhar mais firme e ativo em relação a isso", enfatizou ao agradecer pelo convite e parabenizar a Câmara Municipal pelo evento.

