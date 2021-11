Destaques 29/11/2021 05:50 Nortão Online Carreta com carga de resíduos de frigorífico tomba na MT-320 Uma carreta com carga frigorífica acabou tombando na MT-320, próximo à Colíder, na noite de ontem, sábado (27), por volta das 19h20min. De acordo com a empresa Via Brasil, o condutor da carreta acabou perdendo o controle direcional do veículo na altura do Km 165, sentido Nova Canaã e veio a tombar. Ele teria tentado evitar uma colisão com um veículo que fez uma ultrapassagem forçada. O motorista sofreu ferimentos leves. O veículo ficou parcialmente sobre a pista e acostamento. Não houve necessidade de interdição. A Guarda Municipal de Trânsito de Colíder auxiliou na sinalização.

