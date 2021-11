Está exposto no Paço Municipal para toda a população de Alta Floresta ver a mais nova aquisição da gestão municipal. O Espargidor SR ECO é resultado de um registro preço realizado pela prefeitura ainda no primeiro semestre deste ano e chega para resolver uma grave deficiência da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com relação a estrutura própria para a execução de obras de pavimentação asfáltica.

Na página oficial a empresa vencedora do certame, que é de Ibiporã, município da região metropolitana de Londrina, no estado do Paraná, destaca como principais diferenciais do equipamento: controle de taxas de aplicação, execução veloz, robustez, alta produtividade com baixo desperdício, aplicação homogênea e índice de precisão elevado.

O espargidor de asfalto hidráulico possui tanque isotérmico de 6.000 litros, acionamento por tomada de força, sistema hidráulico por bomba de fluxo variável com comando duas vias, sistema de emulsão por bomba de engrenagens com recirculação completa, barra espargidora hidráulica com 36 bicos e queimadores tipo jatão, tanque diesel exclusivo para queimadores e sistema de limpeza (tubulação/barra/caneta) e abastecimento gravitacional (sem engate rápido).

Para adquirir esse equipamento, a Prefeitura de Alta Floresta investiu R$ 179.990,90 (cento e setenta e novo mil, novecentos e noventa reais e noventa centavos) de recursos próprios. Além de adquirir um equipamento novo, o município conseguiu economizar mais de R$ 17 mil, visto que havia sido disponibilizado R$ 197 mil para a aquisição.

O espargidor havia sido reivindicado pelo presidente da Câmara Municipal, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), no início do mandato em reunião com o prefeito Chico Gamba. Naquela ocasião, Tuti explicou para o gestor que o equipamento era essencial para assegurar qualidade e agilidade na execução das obras de pavimentação asfáltica da prefeitura.

“Foi um pedido nosso ao prefeito na época, logo que ele [Chico Gamba] eu pedi para que ele comprasse um espargidor de asfalto novo para melhorar a estrutura prefeitura e o prefeito comprou, é um caminhão novo que será importante para darmos continuidade nas obras de pavimentação em Alta Floresta. Parabéns ao prefeito Chico Gamba por mais esta aquisição”, disse Tuti.