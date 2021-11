Destaques 29/11/2021 11:06 Yuri Ramires/Gazeta Digital MT: avião cai, pega fogo e piloto natural de Alta Floresta sobrevive com mais de 90% do corpo queimado Avião agrícola caiu na tarde de ontem domingo (28), em uma fazenda na zona rural de Paranatinga (373 km ao Sul de Cuiabá). Com a queda, o monomotor pegou fogo. O piloto conseguiu escapar com vida, mas está com mais de 90% do corpo queimado. Ele foi identificado como Celso Antônio Jasper, 29. Natural de Alta Floresta, mora atualmente em Cafelândia no Paraná. As informações são de que o acidente aconteceu por volta das 16h30 na Fazenda Nossa Senhora Aparecida 2. Testemunhas acionaram a Polícia via 190 assim que a queda aconteceu e quando a equipe chegou no local, o piloto já estava sendo socorrido por uma das testemunhas. O local da queda é uma área de mata. Celso chegou a relatar uma possível pane no motor. O dono do avião estava no local, quando questionado sobre a documentação do monomotor, ele afirmou que estavam todas no Paraná. O caso foi encaminhado à Polícia Civil. Vítima recebeu os primeiros atendimentos médicos na cidade, mas devido à gravidade, seria transferida para outra localidade. Seu estado de saúde não foi informado.

Voltar + Destaques