Destaques 29/11/2021 16:21 Fórum Nacional da Base Florestal apresenta benefícios do manejo florestal sustentável na Casa Cor Brasília 2021 Incentivar a exportação de produtos florestais com origem no Manejo Florestal Sustentável do estado de Mato Grosso. Este foi o objetivo do evento “Living Forest” – Floresta Viva, pelo realizado Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso (CIPEM), com apoio do Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF), no espaço Casa Cor Brasília 2021, na última quarta-feira (24). O presidente do FNBF, Frank Rogieri, apresentou os benefícios do manejo florestal sustentável a representantes das embaixadas dos Estados Unidos da América, México e da União Europeia e demais autoridades nacionais e internacionais presentes. “O manejo florestal sustentável é, talvez, a maior ferramenta de preservação e conservação de de florestas que o Brasil e o mundo possuem. O manejo gera renda e também garante o uso racional dos ativos existentes na floresta, a proteção das águas, das nascentes e das espécies que lá existem”, ressaltou. Frank lembrou ainda que a madeira é o único material utilizado em construções e fabricação de móveis que, de fato, é renovável, e frisou a importância de incentivar o seu uso. “Nós temos, sim, no Brasil, condições de produzir madeira de forma eficaz, sustentável e com responsabilidade social e ambiental”, reforçou. O presidente do Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem), Rafael Mason, expôs as potencialidades do setor de base florestal do estado de Mato Grosso.



A secretária de estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, Mauren Lazzaretti, apresentou informações sobre o processo de licenciamento e fiscalização ambiental das atividades florestais de Mato Grosso. Por fim, o coordenador de Comércio Exterior do Ibama, Danilo Lourenço de Souza, falou sobre a rastreabilidade dos produtos florestais e a segurança na comercialização e exportação de madeira nativa. Casa Cor – O Cipem e o FNBF participam da 29ª mostra Casa Cor Brasília 2021, que acontece de 26 de outubro a 12 de dezembro, na 904 Sul. O projeto, denominado Wood Office Cipem, é um Home Office construído no jardim de casa. Com possui aproximadamente 50 m², a proposta foi desenvolvida e idealizada pelo arquiteto Roberto Lecomte e pela designer de interiores Sheila Beatriz e buscou aliar os conceitos de saúde, conforto e sustentabilidade ao ambiente de trabalho contemporâneo. A estrutura é pré-fabricada e possibilita sucessivas montagens, com mínima geração de resíduos, soluções construtivas e ventilação natural e cruzada.

