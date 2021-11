A Prefeitura de Alta Floresta por meio da Secretaria de Saúde informa a todos, que irá realizar a aplicação da dose de reforço para maiores de 18 anos.

Para tomar a dose, é necessário que a pessoa tenha mais de 5 meses de que tomou a segunda dose e tenha tomado as vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer. Importante levar em mãos documento oficial com foto, cartão de vacina e o cartão do SUS.

O local de vacinação é no Ginásio de Esportes e funciona de segunda a sexta, das 07:30h as 10:30h e retorna as 13:30h as 16:30h.