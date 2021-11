Os consumidores com deficiência ganham uma nova forma de acesso ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), através de um adesivo QR Code a ser disponibilizado nos estabelecimentos comerciais, os consumidores obtêm informações sobre seus direitos, a fim de fortalecer a sua proteção.

Sendo assim, o Procon Alta Floresta através do Coordenador Executivo Erison Almagro Moura inicia a campanha de divulgação do CDC digital acessível à pessoas com deficiência, realizado em parceria com o Procon do Estado de Mato Grosso e o Ministério Público do Trabalho (MPT).

O QR Code redireciona para o Código de Defesa do Consumidor, sendo acessível em libras (Língua Brasileira de Sinais), áudio e em livro digital. Os dados já estão armazenados no site do PCD Legal, do Ministério Público do Trabalho.

A iniciativa de ampliar o acesso à informação é uma maneira de popularizar ainda mais o Código de Defesa do Consumidor, contemplando a todos os cidadãos uma forma clara e segura de acesso as informações.