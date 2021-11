Destaques 30/11/2021 05:46 Arão Leite/J. Cidade Ladrões arrombam casa, levam espingarda 12 e revólver em Alta Floresta Foto: Reprodução Jornal da Cidade Uma casa no bairro Santa maria em Alta Floresta foi arrombada na noite de domingo e do local os ladrões levaram uma espingarda calibre 12, uma espingarda de pressão calibre 5.5 e ainda um revólver calibre 38. De acordo com a dona da casa, todas as armas têm registro e pertenciam a seu marido que foi sepultado também no domingo à tarde. O estado de choque da vítima era explícito ainda nesta segunda-feira (29) pela manhã. “Não sei como será agora. Há pouco tempo já invadiram aqui e meu marido ainda estava. Agora, eu tinha acabado de sepultá-lo e já vieram novamente. Meu Deus”, desabafou a mulher de 40 anos. A casa foi totalmente revirada. Mas os ladrões pareciam querer somente armas, pois deixaram para trás notebook, muitas joias, motores de popa, muitas outras tralhas de pesca, entre outros produtos deixados para trás. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

