Destaques 30/11/2021 06:36 Lindomar Leal/Assessoria Câmara Municipal de Alta Floresta convida a população para a Audiência Pública da AGER/MT Audiência Pública será a oportunidade para a população de Alta Floresta e outros municípios registrarem suas reclamações referente aos serviços de saneamento, rodovias, energia elétrica e transporte, por exemplo. Alta Floresta será sede da Audiência Pública de Ouvidoria que o Governo de Mato Grosso, através da Agência Estadual de Regulação (AGER/MT), realizará às 09h00min do dia 02 de dezembro, quinta-feira, no Plenário da Câmara de Vereadores. A Audiência Pública de Ouvidoria é considerada pela AGER, que tem como competência regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos concedidos do Estado de Mato Grosso, como oportunidade para esclarecer para a população sobre seus direitos, tirar dúvidas, divulgar serviços, inclusive os canais de comunicação para melhor atender as demandas dos cidadãos, objetivando principalmente a garantia da prestação adequada dos serviços, e assegurando equilíbrio entre os agentes em benefício da sociedade. Nesta consulta pública, a Agência Estadual de Regulação vem a Alta Floresta para ouvir a sociedade sobre os serviços que estão dentro de suas competências, tais como: saneamento, rodovias, travessias, balsas, energia elétrica, transporte, ônibus e distribuição de gás canalizado, por exemplo. Para esta audiência pública, foram convidados os municípios que compõem o Mercado 7, sendo: Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Colíder, Guarantã do Norte, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Monte Verde, Nova Santa Helena, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), considera a audiência extremamente importante, principalmente porque a população de Alta Floresta e região poderá registrar suas reclamações e cobrar soluções eficazes para problemas graves, como a segurança no trânsito no trecho urbano da Rodovia MT-208, em Alta Floresta. “Estamos abrindo as portas da Câmara Municipal para receber a equipe do Governo de Mato Grosso, através da AGER, e aproveitamos para convidar toda a população para esta importante audiência, este será o momento para fazermos as cobranças e reclamações e exigir respostas concretas”, disse o Presidente. A audiência será transmitida pela Câmara Municipal de Alta Floresta, através de sua página no Facebook, e pelo canal da AGER/MT no Youtube.

Voltar + Destaques