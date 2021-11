Destaques 30/11/2021 10:34 Redação I Nativa News Motorista perde controle de ambulância e sai da pista na MT-320 próximo a Carlinda Foto: Divulgação O acidente aconteceu na rodovia MT-320 entre os municípios de Carlinda e Nova Canaã do Norte, envolvendo uma ambulância de um hospital particular do município de Alta Floresta. Apenas danos materiais foram registrados.

Conforme registro da concessionária Via Brasil, responsável pela manutenção da rodovia, o caso foi registrado às 00h01 desta terça-feira (30). A ambulância seguia sentido norte, quando na altura do KM 243 o condutor perdeu o controle da direção, saindo da pista, atingido uma cerca parando cerca de 40 metros em um pasto.

Duas pessoas ocupavam o veículo, não houve feridos, apenas danos no veículo e na cerca.

