Destaques 30/11/2021 10:41 Redação I Nativa News Alta Floresta: Mulher com medida protetiva é suspeita de desferir golpes de madeira contra o ex O caso foi registrado no bairro Jardim Renascer em Alta Floresta por volta das 13h de segunda-feira (29), o homem foi socorrido ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin pela guarnição do Corpo de Bombeiros, que acionou a Polícia Militar para relatar o atendimento. O homem havia sido agredido e apresentava ferimentos na cabeça.

A guarnição da Polícia Militar se deslocou até o hospital, a vítima de 37 anos relatou que foi agredido com pedaço de madeira, sofrendo três golpes graves na cabeça. Na residência a esposa de 30 anos foi localizada e relatou que está gestante e que possui medida protetiva contra o suspeito. A mulher apresentava várias escoriações pelo corpo, relatou terem sido provocadas pelo homem.

Diante os fatos a mulher foi conduzida para atendimento médico, o caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

