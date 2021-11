Destaques 30/11/2021 16:58 Prefeitura de AF abre consulta popular para levantamento de cursos na área de turismo Foto: Cristalino Lodge A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Direção de Turismo (Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico) está realizando uma consulta para levantamento de cursos que a população tem interesse de fazer. O Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Senhor Elói Luiz de Almeida, ressalta que pretende buscar parcerias para ofertar qualificação profissional para profissionais que atuam no segmento diretamente ou em atividades vinculadas, ou ainda para àquelas pessoas que tenham interesse de trabalhar com o turismo obter nova qualificação profissional. Segundo a turismóloga e Diretora de Turismo Geiziana Nunes da Silva, “nosso planejamento estratégico tem como um dos objetivos a qualificação profissional, pois é uma demanda da sociedade e também dos empresários do setor, que tem nos relatado essa carência”. Ela destaca que a qualificação é importante tanto para desenvolver ainda mais o turismo na região, quanto para inserir os profissionais que estão fora do mercado de trabalho. “A atuação profissional pode ser em segmentos como hospedagem, alimentação, transporte turístico, agencia de viagens, operadoras, serviços de entretenimento, gerenciamento, enfim são as atividades ligadas à cadeia produtiva de turismo. Investir em áreas como serviços, na expectativa de bem atender principalmente a nossa população que também consome esses serviços assim como os turistas, e reforçar o nome de Alta Floresta tanto dentro quanto fora do Estado de Mato Grosso, e ainda dentro e fora do nosso País como um Pólo receptivo e acolhedor. Enfim, qualificando cada vez mais podemos estruturar e alavancar o turismo”, pontua a diretora. Pedimos aos interessados que respondam o formulário online de Demanda de Cursos de Qualificação Profissional | Turismo, clicando AQUI. Ou presencialmente na Diretoria de Turismo na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (anexo ao prédio do Seciteci, em frente à praça do avião). Horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. Mais informações em: (66) 3512- 3100 ou [email protected]

