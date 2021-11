Destaques 30/11/2021 17:16 Curta-metragem “Olhos da Alma” estreia no Cine Floresta nesta quarta-feira (1º) O filme foi produzido e selecionado em Alta Floresta. O projeto foi selecionado no edital MT Nascentes da Secel Cena do curta-metragem "Olhos da Alma" - Foto por: Divulgação Estreia, nesta quarta-feira (1º.12), o curta-metragem “Olhos da Alma”. O projeto foi selecionado no edital MT Nascentes, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O filme será exibido no Cine Floresta, a partir das 18h, e o ingresso será gratuito. O curta, produzido e filmado em Alta Floresta, conta a história de Maria, uma jovem adulta marcada pelas tristes memórias de violência sofridas na infância. É uma história de perdão e resiliência. Grande parte do elenco e da equipe é de Alta Floresta. A proponente do projeto, Renata Crizanto, ressalta a qualidade da produção audiovisual de Mato Grosso. “Eu acompanho muita coisa boa que é produzida aqui, inclusive os festivais de cinema do estado. Fazer parte desta história é uma grande oportunidade para fortalecer ainda mais o cinema mato-grossense. Trabalhar com tantos profissionais excelentes no que fazem é maravilhoso”, diz Renata, que também assina a produção executiva. Para a roteirista e diretora Maria Andreia Santos ver seu filme finalizado e pronto para ser exibido nas telas do cinema é uma vitória. “Eu comecei a escrever este roteiro em 2016, mas durante vários anos ele ficou guardado. Graças ao fomento para o setor da cultura foi possível concretizar este sonho. O tema do filme é muito sensível, porém necessário. E o cinema nos possibilitou levantar questionamentos sobre o mesmo assunto em diferentes níveis, de forma cuidadosa e reflexiva”. Os bastidores do curta-metragem podem ser vistos nas redes sociais do projeto no Instagram e Facebook. Em uma parceria com a Comissão de Gênero do IFMT Campus Alta Floresta, uma live foi realizada para ajudar a identificar e acolher crianças abusadas e também para garantir o acesso à informação e difusão dos métodos mais assertivos de acolhimento e responsabilização dos agressores. O conteúdo pode ser acessado aqui. Serviço Estreia do curta-metragem “Olhos da Alma” Quando: 1º de dezembro de 2021 (quarta-feira), às 18h Local: Cine Floresta, localizado na Av. Ariosto da Riva, 2519 – Centro, Alta Floresta-MT Recomendação: chegar com 1h de antecedência para retirar o ingresso *Com informações da assessoria

Voltar + Destaques