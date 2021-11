Destaques 30/11/2021 17:58 Redação I Nativa News Alta Floresta: Caminhão sai de rodovia e bate em placa de sinalização na MT-208 Foto: Divulgação O acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira (30) na rodovia MT-208 próximo ao trevo de acesso ao Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT, em Alta Floresta. Apenas danos materiais foram registrados no veículo e em placas de sinalizações da rodovia.

Conforme registro da concessionária Via Brasil, responsável pela manutenção da rodovia, o caminhão F-12000 estava carregado com tijolos e seguia sentido Carlinda à Alta Floresta quando o condutor perdeu o controle da direção, saindo da via na pista contrária. O acidente foi atendido também pela Polícia Militar.

