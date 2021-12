Destaques 01/12/2021 05:49 Alta Floresta: Escola Militar divulga edital com nome dos inscritos e locais de realização das provas Aplicação das provas está marcado para o dia 05 de dezembro na própria unidade escolar - Foto por: CBMMT A Escola Estadual Militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro ll “Vitória Furlani da Riva", de Alta Floresta, divulgou, na tarde desta terça-feira (30.11), o edital n° 004 com o nome dos alunos homologados e o local de realização das provas. O edital pode ser consultado neste link. Conforme o documento, o candidato que não teve o nome homologado, tem o prazo de 48 horas, a partir da divulgação deste edital, para ingressar com recurso na Secretaria da unidade escolar. As provas serão aplicadas no dia 05 de dezembro de 2021, pela manhã, em dois horários. Das 07h30 às 9h30 será para o 9° ano, 1° ano e 2° ano. Das 10h30 às 12h30 acontece a aplicação das provas para os candidatos do 6° ano, 7° ano e 8° ano. Dúvidas e outras informações podem ser obtidas através dos contatos (66) 3521-1543 ou pelo (Whatapp) (66) 99602-8148. Sobre o processo seletivo São ofertadas um total de 390 vagas para o Ensino Fundamental, sendo 60 para o 9° Ano (8ª série), no período matutino, 150 vagas para o 6° Ano (5ª série), 120 para o 7° Ano (6ª série) e 60 para o 8° Ano (7ª série), período vespertino. O edital de abertura do processo seletivo pode ser consultado clicando aqui. Serviço Escola Estadual Militar do Corpo de Bombeiros Dom Pedro II “Vitória Furlani da Riva” fica localizada na Av. Uniflor nº 180 – Centro - CEP: 78580-000 – Alta Floresta-MT. Fone: (66)3521-1543 ou Whatapp: (66) 99602-8148.

Voltar + Destaques