Destaques 01/12/2021 14:08 Nova Bandeirantes: Desentendimento por medição de terra acaba com ameaças e homem detido pela PM Foto: Divulgação O caso foi registrado na tarde de ontem (30/11) no município de Nova Bandeirantes. Homens de 5ª pelotão da Polícia Militar foram acionados pela vítima de 56 anos, que denunciava ameaças com arma de fogo que havia sofrido em sua residência. Em diligências o suspeito foi abordado em sua residência, onde haviam armas de fogo e acabou detido após resistência. A vítima procurou a polícia relatando que estava trabalhando na roça quando o suspeito em sua residência com uma espingarda a sua procura, apenas a esposa estava e o suspeito informou que iria na roça atrás da vítima. Momentos depois ele chegou em casa e o suspeito retornou e fez ameaças. Na residência do suspeito a polícia localizou o suspeito e seu pai, de 54 anos. O pai do suspeito relatou que o filho é portador de doença mental e que está sem a devida medicação, relatando ainda que também sofreu ameaças por parte do homem que fez a denúncia, que existem rixas entre os dois homens por uma medição de terra. Na residência foram apreendidas armas de fogo e munições. O homem recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo, alterado e resistindo a prisão, acabou sendo detido. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

