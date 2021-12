Destaques 01/12/2021 14:45 Após ameaçar ex-mulher, suspeito é preso com revólver, munições e drogas em Carlinda Suspeito coagiu ex-convivente através de mensagens de WhatsApp Foto: Divulgação Um homem foi preso pela Polícia Militar, na madrugada desta quarta-feira (1º.12), por ameaça, porte ilegal de arma de fogo e uso ilícito de drogas. O suspeito, de 27 anos, foi detido na cidade de Carlinda, após coagir a ex-convivente.

A ocorrência aconteceu na área central do município. O homem estacionou o seu veículo (uma caminhonete) em frente ao portão da residência da vítima e aguardava a ex-convivente. Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher acionou a PM, via 190, alegando que o suspeito teria feito várias ameaças através de mensagens de aplicativo, e que ele não aceitava a separação. Relatou ainda, que o suspeito possuia uma arma de fogo.

Diante das informações, os policiais militares foram até a residência e se deparam com o indivíduo sentado ao lado do portão. Na aborgadem os militares encontraram duas porções de cocaina dentro de uma carteira. Já no interior do veículo, foi localizada uma pistola Beretta municiada, um carregador e 18 munições. À guarnição, o suspeito alegou que a arma era registrada, porém, não possuia o direito ao porte. Dentro do veículo foram apreendidas, ainda; três pulseiras e dois anéis de ouro, um relógio e dez folhas de cheque.

O homem foi detido, algemado e encaminhado ao núcleco de Polícia Militar de Carlinda, sendo posteriormente entregue à Polícia Civil de Alta Floresta.

