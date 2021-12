Destaques 01/12/2021 15:06 Bombeiros Militar de Alta Floresta emite Nota Oficial sobre a morte do Sargento Helden A 7a Companhia Independente de Bombeiros Militar em Alta Floresta emitiu Nota Oficial sobre a morte do Sargento Helden ocorrida na manhã desta quarta-feira (01). O sargento passava por tratamento, foi encontrado pela esposa, chegou a socorrido pela guarnição do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, mas não resistiu.

A notícia da morte do militar comoveu amigos e moveu as as redes sociais nesta manhã, com mensagens de luto e pêsames para a família.

Confira a nota: 🚨Nota Oficial da 7ªCIBM Informamos oficialmente o falecimento do 3º SGT BM Helden. O mesmo veio a óbito nessa manhã de quarta-feira 01/12. O velório será realizado a partir das 16 horas na Funerária Nossa Senhora Aparecida, localizada na Avenida F em Alta Floresta - MT

