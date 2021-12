Destaques 02/12/2021 06:24 Arão Leite/Jornal da Cidade Alta Floresta: Polícia Civil confirma identificação de homem encontrado morto em represa Foto: Reprodução Jornal da Cidade O corpo de um homem, encontrado na última sexta-feira, dia 26, boiando em um tanque de piscicultura em sítio da comunidade Santíssima Trindade, foi confirmado como Adriano de Sousa Vale. O homem tinha 38 anos e era natural da cidade de Marabá, estado do Pará. Um investigador da equipe de homicídios de Alta Floresta confirmou a identificação e ainda comentou que a morte da vítima poderá ser concluída como afogamento já que não foram encontradas marcas de violência no corpo que estava em adiantado estado de decomposição. Adriano era também conhecido como “Miau”. Um casal que mora de favor no sítio disse que o homem conhecido deles era morador de rua, mas sempre que o encontravam davam abrigo por um ou dois dias. “As vezes quando menos percebíamos ele saía e ia embora. Naquele dia estávamos bebendo à beira da represa. À tarde subi para casa. Minha esposa ainda ficou algum tempo lá também, mas depois saiu. Ele ficou sozinho. Depois não o vimos mais. Pensamos que tivesse voltado para a cidade, mas quando foi hoje o dono do sítio viu o corpo boiando. Quando fomos olhar, era ele”, explicou Rafael de Araújo no dia do ocorrido. A Polícia Civil deverá ouvir o depoimento de Rafael e da esposa Regina do Nascimento, além do aposentado dono do Sítio. “Mas que foi colhido até o momento poderá ter sido mesmo o afogamento”, confidenciou um agente de segurança. Adriano tinha 38 anos e com histórico de passagens pela Delegacia, devido casos de perturbação junto ao comércio de Alta Floresta.

