Destaques 02/12/2021 06:31 Edemar Luiz Savariz/Mato Grosso do Norte Programa Imuniza Mais MT: Mais de 1000 doses de vacinas foram aplicadas em Alta Floresta Foto: Jornal MT Norte Durante os 4 dias de atendimento, da Carreta do Programa Imuniza Mais MT em Alta Floresta, de 26 a 29 de novembro, foram aplicadas mais de 1.000 doses de vacinas. A enfermeira, Thainá Correa de Moraes, coordenadora da equipe, disse que o programa surgiu para que fosse feito um levantamento do quadro de vacinação em Mato Grosso. “Este programa surgiu da necessidade de conseguirmos levantar o número de vacinados do calendário básico de vacinação. No ano passado devido a pandemia ficou muito baixo e esse ano o Governo do Estado decidiu realizar este programa para aumentar o número de vacinados”, disse a enfermeira. Foram oferecidas as seguintes vacinas: Para crianças acima de 1 ano: Influenza, Hepatite B, Tríplice viral e Febre Amarela.

Para adolescentes: Influenza, Dupla Adulto, Febre Amarela, HPV e Tríplice Viral Para adultos: Influenza, Dupla Adulto, Febre Amarela, HPV e Tríplice Viral e vacina contra a covid-19. Em relação ao município de Alta Floresta, Thainá disse que aqui já estava sendo realizado constantemente campanhas de vacinação. “Podemos afirmar que o município já estava realizando o programa de vacinação. Nós viemos só dar um complemento e ajudar. As unidades de saúde estão realizando a vacinação em crianças e adultos e atualizando a carteira de vacinação das pessoas. No Ginásio de Esportes vem sendo realizado a vacinação contra a COVID 19, nós só imunizamos aqueles que estavam faltando”, disse a enfermeira De acordo com Thainá, a meta do Programa é atingir o maior número de mato-grossenses. “São duas carretas percorrendo todos os municípios do estado. Nesta viagem nós passamos por Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Paranaíta, agora estamos em Alta Floresta e daqui iremos para Carlinda”, explica. O Programa Imuniza Mais MT foi lançado no mês de julho pelo governo do estado. A equipe de saúde da Secretaria de Estado permaneceu durante 4 dias no município atualizando as carteiras de vacinação dos alta-florestenses. “Foi uma grande oportunidade para os munícipes regularizarem seu cartão de vacinação”, observa.

