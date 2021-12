Destaques 02/12/2021 17:21 Homem perde R$ 16 mil após cair em golpe da venda de carro em Carlinda O caso foi registrado pela Polícia Militar no município de Carlinda, a vítima informou que fez o pagamento no valor de R$ 16 mil, quando percebeu que havia caído em um golpe. A vítima, homem de 40 anos, relatou que viu o anúncio de venda de um veículo Gol, que estaria no distrito Del Rey no valor de R$ 29 mil . Após as negociações, com um homem que se disse chamar Bento, a vítima deu uma entrada, pagando 16 mil via PIX informado pelo vendedor. Após o pagamento, a vítima foi até a residência de proprietário do veículo e este informou não ter recebido e que não entregaria o veículo, momento em que a vítima percebeu que enviou o pagamento para a conta de uma mulher no estado de São Paulo.

Diante a situação o caso foi registrado para as devidas providências.

