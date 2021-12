Destaques 03/12/2021 06:17 Assessoria | PMAF Parceria público-privada: ´Natal, eu amo Alta Floresta´ terá ruas iluminadas e espetáculo na Praça da Cultura Aos cuidados do projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, a prefeitura está preparando o “Natal, eu amo Alta Floresta”. Decorações preparadas para iluminar diversos pontos da cidade, que receberão um toque especial, revivendo o espirito natalino. Para lançar o “Natal, eu amo Alta Floresta”, no dia 05 de dezembro acontecerá o espetáculo “Era Uma Vez o Natal” da Gazin. Espetáculo natalino que traz a alegria com apresentações de dança e teatro, envolvendo e emocionando o público presente. Vai acontecer na Praça da Cultura a partir das 19h é aberto para toda a população. Decorações que estão sendo possibilitadas pela parceria público-privada contemplando pontos para registros fotográficos com familiares e amigos. Em parceria com a prefeitura a JMD e Família Arpini, dará um novo ar à Praça da Cultura, que terá a Casa do Papai Noel, especialmente projetada para receber crianças e publico geral, que conhecerão um pouco da morada do bom velhinho. A Praça no Lago das Capivaras, vai receber iluminação especialmente preparada pela administração e Cooperativa Sicoob, com cascata de luz, laços e velas, neste local que já se tornou ponto de encontro e lazer, principalmente entre os jovens. Na entrada da cidade, da rodovia MT-208 até o Terminal Rodoviário, os postes receberão figuras natalinas, com estrelas, papai Noel, anjos e notas musicais. Nas avenidas Ariosto e Ludovico da Riva, entre a Igreja Matriz e a Praça da Cultura, também serão instaladas as figuras. A Iguá em ação conjunta à administração, auxiliará na iluminação em 52 super postes nas avenidas que trarão mais luz e cor às ruas. Na rotatória do bairro Cidade Alta, apadrinhada pela Cooperativa Sicredi, também haverá iluminação e decorações especiais, valorizando o setor e proporcionando mais um ambiente agradável para registros. “Esse projeto vem para despertar o espírito natalino, passamos por momentos difíceis nesta pandemia e vejo que a população merece luz e alegria que vem com o projeto e com o espetáculo do dia cinco”, destacou a primeira Dama Vilma Gamba, responsável pelo projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta frisando que a parceira público-privado proporcionou melhores resultados, “Cancelamos o processo licitatório quando percebemos que era mais viável a parceira com empresas, que procuraram a gestão para auxiliar nas decorações. Só temos que agradecer todos os parceiros, empresas e empresários, que acreditaram no projeto”. Desde o início da pandemia, Alta Floresta tem tomado uma série de medidas planejadas para conseguir manter suas atividades sem colocar em risco a saúde de visitantes e de seus moradores. Atualmente, regulamentado pelo nº 236/2021, é obrigatório o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, inclusive dentro de estabelecimentos e a restrição de circulação de pessoas no horário entre às 00h30m e 05h00m.

