Destaques 03/12/2021 10:18 Redação I Nativa News Alta Floresta: Confusão no trânsito termina em BO de ameaça Foto: Arquivo Nativa News O caso de ameaça foi registrado na noite de ontem (02) quando a vítima procurou a Polícia Militar de Alta Floresta relatando o temor pela vida após ter sido ameaçado no trânsito. Conforme registro da Polícia Militar, o jovem relatou que seguia em sua motocicleta pouco após as 21h, retornando do trabalho para a sua residência no setor E. Que por várias vezes tentou ultrapassagem em um veículo HB-20, sendo fechado em todas as tentativas. Que ao dar sinal de luz para adentrar a rua de sua residência, o condutor fez o contorno e jogou o veículo sobre a motocicleta, provocando a queda da vítima.

Após a queda o condutor desceu do veículo e iniciou uma série de ameaças, perguntando se a vítima queria "resolver no tiro ou na bala". Que tirou a chave da ignição da motocicleta. A vítima conseguiu reaver a chave e seguir para a residência, mas o condutor seguiu atrás do jovem, que passou a temer pela vida.

O caso foi registrado e encaminhado para as devidas providências.

