Festival da Canção de Alta Floresta, na noite desta quinta-feira, 03.12, foi marcada por homenagens a três pessoas importantíssimas para a história do festival, Agostinho Bizinoto, Paulo Roberto Paulinho e Renan Dimuriez.

Nessa primeira noite dezenove apresentações marcaram a abertura do festival que segue até sábado, dia da grande final onde o público vai conhecer os ganhadores nas categorias composição MPB, composição sertaneja e interpretação.

O FESCAF é considerado vitrine no país, artista de diversas partes do Brasil se inscreveram para concorrer aos prêmios do festival. Após cinco anos sem ser realizado, o festival é resgatado pela administração Chico Gamba por meio da Secretaria de Cultura e Juventude.

Com a voz embargada de emoção a Secretaria e Cultura e Juventude, Elisa Gomes, falou da importância do festival e daqueles que in memoriam estão sendo homenageados. “Para mim é tão difícil falar, citar nomes de pessoas que foram tão importantes nessa história, depois de cinco anos esse festival volta a ser realidade, mas com a ausência daqueles que tanto fizeram por este festival, Agostinho Bizinoto, Paulo Roberto Paulinho e Renan Dimuriez”.

Elisa Gomes aproveitou ainda para agradecer ao prefeito Chico Gamba por não medir esforços para que o festival voltasse a ser realidade no município, agradeceu ainda ao governo do Estadoa, ao deputado Nininho que destinou emenda no valor de R$ 50 mil para realização do FESCAF e a todos os envolvidos na realização do festival.

A composição da mesa julgadora é composta por cinco gabaritados jurados: Hélio Ferreira Pimentel, Ângelo Sousa dos Santos, Robson da Silva, Caroline Rodrigues Araújo, Alessandra Garcia Grandini.

O evento está acontecendo no formato híbrido, isto é, com público presencial no Rotary Club com entrada gratuita, e virtual, a transmissão ao vivo das três noites do evento está sendo realizado pelo canal do Facebook da Prefeitura Municipal de Alta Floresta (facebook.com/PrefeituraAltaFloresta).

Nesta sexta-feira o FESCAF tem início as 19:30 horas, e está previsto para subir ao palco 27 artistas/apresentações. No sábado acontece a grande final e o público poderá assistir tanto pelas redes sociais como presencialmente no Rotary Club de Alta Floresta com entrada gratuita.