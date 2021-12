Destaques 03/12/2021 18:06 TV Centro América Preço do frango aumenta mais de 44%, aponta estudo do Ipea Setor sentiu efeito do aumento, no primeiro semestre, no preço do milho e farelo de soja. Preço do frango ficou mais caro — Foto: Getty Images via BBC O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ligado ao Ministério da Economia, divulgou um estudo apontando alta de mais de 44% de reajuste no preço do frango no Brasil, até setembro. O diretor de uma empresa avícola de Mato Grosso, José Aparecido dos Santos, afirmou que o setor amargou um grande prejuízo no primeiro semestre por conta de aumentos no preço do milho e farelo de soja. “Ano passado estava a R$ 35, hoje temos milho a até R$ 90, mais do que dobrou o preço do milho. No segundo semestre estamos tentando equiparar os preços aos nossos custos”, diz. A expectativa, de acordo com José Aparecido, é de que o prejuízo seja recuperado com a chegada do Natal, já que muitas empresas avícolas investem em produtos natalinos. O diretor estima que o aumento seja na faixa de 20% a mais no mercado interno a partir de agosto. Milho O preço do milho fechou o segundo trimestre de 2021 com alta de 11,9% frente ao primeiro trimestre deste ano, impulsionado pelos baixos estoques e pelo comprometimento de parte das lavouras, que tiveram a produtividade prejudicada pelas questões climáticas. O consumo doméstico na safra 2020/21 deve ser impactado pela baixa esperada na oferta em decorrência da queda na produção e na produtividade do milho. O consumo foi revisto para baixo pela Conab, mas deve ficar 3,3% acima na comparação com a safra anterior, cenário que limita não só as exportações do cereal, como também é um dos responsáveis pelo aumento dos preços do milho no Brasil. O Cepea sinaliza que há maior remuneração das vendas internas frente às exportações do produto.

