Destaques 04/12/2021 06:22 Brenda Closs | Estadão Mato Grosso Instituto emite alerta de perigo a MT por chuvas intensas Foto: Arquivo Nativa News O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo de chuvas intensas para 82 cidades mato-grossenses, em vigência até às 10h deste sábado, 4 de dezembro. Segundo o instituto, o volume de chuva que pode cair é de 30 a 60 milímetros por hora (mm/h) ou 50 e100 milímetros por dia (mm/d), bem como podem ocorrer ventos intensos (60 a 100 km/h). O Inmet alerta para que em caso de rajadas de vento, não se abrigue embaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos e descargas elétricas. Além disso, a orientação é para que veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão e ou placas de propaganda. Se for possível, desligue eletrodomésticos da tomada e o quadro geral de energia. Em caso de alagamentos, entre em contato com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193). Veja abaixo a lista, em ordem alfabética, dos municípios que serão afetados.

Água Boa

Alta Floresta

Alto Boa Vista

Alto Paraguai

Apiacás

Arenápolis

Aripuanã

Bom Jesus do Araguaia

Brasnorte

Campinápolis

Campo Novo do Parecis

Campos de Júlio

Canabrava do Norte

Canarana

Carlinda

Castanheira

Cláudia

Cocalinho

Colíder

Colniza

Comodoro

Confresa

Cotriguaçu

Diamantino

Feliz Natal

Gaúcha do Norte

Guarantã do Norte

Ipiranga do Norte

Itanhangá

Itaúba

Juara

Juína

Juruena

Lucas do Rio Verde

Luciara

Marcelândia

Matupá

Nobres

Nortelândia

Nova Bandeirantes

Nova Canaã do Norte

Nova Guarita

Nova Lacerda

Nova Marilândia

Nova Maringá

Nova Monte Verde

Nova Mutum

Nova Nazaré

Nova Santa Helena

Nova Ubiratã

Novo Horizonte do Norte

Novo Mundo

Novo Santo Antônio

Paranaíta

Paranatinga

Peixoto de Azevedo

Porto Alegre do Norte

Porto dos Gaúchos

Querência

Ribeirão Cascalheira

Rondolândia

Rosário Oeste

Santa Carmem

Santa Cruz do Xingu

Santa Rita do Trivelato

Santa Terezinha

Santo Afonso

São Félix do Araguaia

São José do Rio Claro

São José do Xingu

Sapezal

Serra Nova Dourada

Sinop

Sorriso

Tabaporã

Tangará da Serra

Tapurah

Terra Nova do Norte

União do Sul

Vera

Vila Rica

