Mais um assalto é registrado no município de Alta Floresta. O Bairro Cidade Bela foi o alvo novamente onde um ladrão, de moto de cor preta chegou a um mercado e peixaria. No local o bandido, armado com um revólver chegou tranquilamente, rendeu uma mulher que estava no caixa. Naquele momento ele, apontando o revólver para ela, ordenou que entregasse o dinheiro e ainda pegasse duas carteiras de cigarro.

A vítima atendeu e o criminoso saiu em seguida, tranquilamente. Depois que o bandido fugiu a Polícia foi acionada, mas não conseguiu encontra-lo. Trata-se de um homem com idade entre 20 e 25 anos, moreno, magro e alto. Usava tipo jaqueta escura com listra refletiva. “Se alguém tiver alguma informação, pode entrar em contato com a Polícia, comentou sargento Hemerson, da Polícia Militar.



O caso foi registrado e deverá ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.