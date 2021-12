Destaques 04/12/2021 16:28 Ângulo Pesquisas entrega Pręmio Qualidade Profissional e Empresarial 2021 em Alta Floresta Foto: Divulgaçăo O resultado do Prêmio Qualidade Profissional e Empresarial 2021, organizado pela Ângulo Pesquisas e Eventos, foi anunciado e entregue com grande estilo no dia 26 de novembro. Na data, foram destacados os profissionais e empresas mais lembrados pela população do município de Alta Floresta. Há 25 anos a empresa atua no ramo de pesquisa no estado de Mato Grosso, sendo referência em pesquisas eleitorais e administrativas, levando ao conhecimento público a veracidade das opiniões e questionamentos, procurando sempre inovar e diferenciar os eventos que realiza, o prêmio de Qualidade Profissional e Empresarial que a Ângulo Pesquisas promove, traz ainda muitas personalidades de nível nacional e internacional agitando e marcando nos calendários sociais das cidades como um dos eventos mais aguardado. A entrega do certificado foi realizada pelo artista consagrado Tiago Barnabé, a Narcisa, e o Bombeiro, ambos do programa Eliana do SBT e seu empresário Jardielson. A Narcisa se consagrou como um dos melhores artistas que estiveram em eventos da empresa em especial no Estado de Mato Grosso. Garantindo uma noite inesquecível a todos que estiveram presentes. Fábio Junges Diretor da Ângulo Pesquisas e seus franqueados, José Bezerra de Araújo e Osmagna Esteves, agradecem a todos que confiaram no trabalho da Ângulo, respondendo os questionamentos “e a todos empresários que estiveram com seu mérito e trabalho árduo, temos na opinião dos vossos clientes sinal que o trabalho e a dedicação com os seus clientes estão se destacando de alguma maneira.” A Ângulo Pesquisas ressalta que todos os cuidados e medidas não farmacológicas de prevenção à propagação do novo coronavírus foram tomados, respeitando as normas de decreto municipal vigente. Foram destaques 2021 por votação popular e receberam o certificado de qualidade profissional e empresarial 2021 em Alta Floresta, pela Ângulo Pesquisas. Abigail Carlini – Fotografias Abraão Lincoln – Locutor Esportivo Rádio Progresso Adriele Morimoto – Atendente de Farmácia Feminina (Ultra Popular) Aléxia Dutra – Maquiadora Alice Festas – Decorações de Festas Infantis Arão Leite – Repórter Policial TV Nativa Auto Center e Lava Jato Canarinho – Lava Jato Brumar Motos – Oficina Mecânica de Motos Caca Eventos – Cerimonialista e Eventos Cacá Eventos – Decorações de Eventos Caleche Hotel – Hotel Executivo Caleche Hotel – Hotel Caleche Magazine – Loja de Calçados Caleche Magazine – Loja de Moda Masculino Cambalacho – Restaurante por quilo e Churrascaria Camilo Oficina de Bicicletas – Bicicletaria Camilo Oficina de Bicicletas – Comércio de Bicicletas Casa das Latarias – Comércio de Acessórios para Auto Celso Luiz da Silva - Atendente de Farmácia Masculino Drº Rodrigo Vincenzi – Implantodontista Drogaria Ultra Popular – Farmácia Ecoville – Comercio de Produtos de Limpeza Edson Bueno – Arquiteto e Urbanista Elisa Nunes – Comercio de Acessórios Femininos Elisa Nunes – Semi joias e Bijuterias Finas Encanto Tecidos – Loja de Tecidos Estrelão Gás Express – Distribuidora de Gás Eudes e Bruno – Músicos Fabiana Quixabeira – Extensionista de Cílios Fernando Sampaio – Diretor Jornal da Cidade Flavia Bulhões Buchmann – Jornalista e Apresentadora Funerária N.S.A – Funerária A Hospitalar – Comercio de Materiais Médicos Fisioterápicos Joel Louback – Farmacêutico Jornal da Cidade - Jornal Regional Keila Javorski – Nutricionista Laboratório Geral – Laboratório de Análises Clinicas Leana Reis Buffet – Buffet Leandra Miranda – Empresária Ultra Popular Lex Contabilidade – Escritório de Contabilidade Márcia Regina Ateliê – Noivas e Festas Maria Eugênia – Loja de Moda Jovem Maria Luisa Mancini da Riva – Diretora Rádio Progresso Microlins – Escola Profissionalizante e Informática Milenium Mármores – Marmoraria Moda Fitness – Moda Fitness e Sex Shop Moviment – Studio de Pilates Mult-Som – Comércio e Instalação de Som e Alarmes Nativa News – Site de Notícias Olho Vivo – Programa de TV – TV Nativa Oliveira Dias – Apresentador de TV – TV Nativa PAX N.S.A. – Plano Assistência Familiar Rádio Progresso – Rádio Record – Emissora de TV Local – TV Nativa Restaurante Paolla – Lanchonete Restaurante Paolla – Restaurante Retibras – Retífica de Motores Revista Carlini & Carlini - Revista Regional Salão Ângela Jordão – Cabeleireira Stephanie Egevarth – Digital Influencer Studio Tia Lu – Studio Fotográfico Tiago Zilio – Corretor de Imóveis Vera Lucia – Diretora TV Nativa Vidroalta – Vidraçaria W3 Provedor de Internet – Provedor de Internet

