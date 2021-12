Destaques 05/12/2021 09:26 Lindomar Leal/Assessoria Sessão Solene de entrega de Título de Cidadão Honorário Alta-florestense evidencia mérito dos homenageados Honraria concedida pela Câmara Municipal de Alta Floresta homenageou 24 personalidades com serviços prestados ao município Foto: Divulgação A Câmara Municipal de Alta Floresta realizou na noite de sexta-feira (03.12) a Sessão Solene de entrega de Títulos de Cidadão Honorário Alta-florestense em homenagem e reconhecimento aos serviços prestados ao município. Além das honrarias propostas pelos vereadores da atual legislatura, também foram conduzidos Títulos de Cidadão Honorário concedidos em legislaturas anteriores, mas que não haviam sido entregues aos homenageados Carlos Beitum, Jorge Luis Arcos, Modesto Paulino da Silva, Roberto Cardoso de Oliveira, Tetsuke Murata, Luiz Antônio de Freitas Campitelli, Zilbo Fortes, Maria Aparecida da Costa Rocha, Geraldo Ribeiro de Souza, Hebertt Villarruel da Silva, Leonildo Erecê Menin e Alexander Alves Melo, haviam sido outorgados com a maior honraria concedida pelo Poder Legislativo, mas, no entanto, não haviam recebido o título. Da atual legislatura, como manifestação honrosa da Casa de Leis, o vereador Adelson da Silva Rezende homenageou Alfredo Ferraz da Rosa. O vereador Bernardo Patrício dos Santos concedeu a honraria a Rogério Bandeira Pulido. O vereador Claudinei de Souza Jesus homenageou o deputado Federal Juarez Costa. O vereador Darli Luciano da Silva concedeu o título ao delegado Vinicius Nazário e o vereador Derci Paulo Trevisan a Leolino Gomes Cardoso. Já o vereador Douglas Pereira Teixeira de Carvalho concedeu o título a Luís Olavo Sabino dos Santos e a vereadora Francisca Ilmarli Teixeira concedeu o título em memória póstuma ao casal de pioneiros desbravadores Odílio de Oliveira Paula e Anísia Santos Paula. Os vereadores Francisco Ailton dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva homenagearam o deputado Federal Neri Geller. O vereador José Vaz Neto concedeu o título a Luis Augusto Cuissi. O vereador Marcos Roberto Menin homenageou o deputado estadual Dilmar Dal Bosco. O presidente Oslen Dias dos Santos concedeu a honraria para a Juíza de Direito Milena Ramos de Lima e Souza Paro, e juntamente com a vereadora Leonice Klaus dos Santos homenageou o senador Carlos Fávaro, que na ocasião, assim como o deputado Neri Geller, foi representado pelo prefeito Chico Gamba. Confirma a galeria de fotos da Sessão Solene na página da Câmara Municipal de Alta Floresta no Facebook e no perfil no Instagram.

