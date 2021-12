Destaques 05/12/2021 09:36 G1MT Número de desaparecidos aumenta 8% em MT em 1 ano Entre os últimos desaparecidos registrados estão Valdir Franca, Anízio Dias, Ana Carolina Massay e Gabriel Mykayon. Pesssoas desaparecidas em MT — Foto: PJCMT O número de pessoas desaparecidas em Mato Grosso aumentou 8% neste ano. De janeiro a outubro do ano passado, foram registrados 1.359 casos de desaparecimento em Mato Grosso. No mesmo período deste ano, foram 1.475 casos. Entre os últimos desaparecidos registrados estão Valdir Franca, Anízio Dias, Ana Carolina Massay e Gabriel Mykayon. Valdir Franca, de 66 anos, tem perda de memória. Ele saiu para ir a igreja e não retornou para casa, no Bairro Cidade Verde, em Cuiabá. Valdir Franca, de 66 anos, está desaparecido — Foto: PJC MT á Anízio Dias, de 73 anos, sumiu no dia 4 de outubro. É a segunda vez, em menos de um ano, que ele sai de casa sem explicações. Ele ainda não retornou para casa. Anízio Dias, 73 anos, está desaparecido — Foto: PJC A adolescente Ana Carolina Massay Leal, de 12 anos, foi vista pelo última vez no dia 25 de novembro. Ela fugiu de casa, no Bairro Cophamil, na capital, e foi vista na região central de Cuiabá, mas ainda não foi localizada. Ana Carolina Massay Leal foi vista pelo última vez no dia 25 de novembro. — Foto: Arquivo pessoal Gabriel Mykakon de Almeida Cruz não é visto desde o dia 26 do mês passado. Ele foi visto na região do Parque do Lago, mas também não foi localizado. O adolescente, de 17 anos, saiu de casa para se encontrar com uma pessoas e desde então desapareceu. A família está a procura. Gabriel Mykakon de Almeida Cruz não é visto desde o dia 26 do mês passado — Foto: PJC Outros desaparecidos que estão sendo procurados: Carlos Bruno de Almeida Souza está desaparecido — Foto: PJC Flávio Lima de 42 anos está desaparecido — Foto: PJC Daniel Francisco está desaparecido — Foto: PJC Ney Pio está desaparecido — Foto: PJC

