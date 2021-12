Destaques 06/12/2021 06:18 Alta Floresta: Colisão entre moto e carro deixa motociclista gravemente Foto: Reprodução O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros por vota das 20h na rodovia MT-325 no final de semana. Os condutores dos dois veículos se feriram, apenas um aceitou atendimento médico e foi deixado no Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin. Após o chamado a guarnição do Corpo de Bombeiros se deslocou até o local do acidente onde estavam os condutores dos veículos envolvidos, uma motocicleta e um veículo de passeio. O condutor do veículo apresentava escoriações leves e assinou o termo de recusa de atendimento. O motociclista encontrava-se ao solo, apresentando resposta verbal confusa apenas depois de muita insistência da guarnição. Apresentava corte contuso no membro superior esquerdo e nos membros inferiores, apresentava fratura fechada no membro inferior esquerdo. Os militares prestaram os primeiros atendimentos levando a vítima para cuidados médicos.

