O eletrônico estava sendo comercializado em uma página da rede social Facebook, a vítima de 27 anos iniciou as negociações, fez um pagamento de R$ 1.500,00, recebeu código de rastreio e imagens do produto sendo embalado, mas o produto não chegou no prazo prometido e a vítima teve os contatos bloqueados. O caso foi registrado neste sábado (04) em Alta Floresta.

Conforme registro da Polícia Militar, o jovem relatou que viu o anuncio de venda do Play Station 4, iniciou a conversa com uma mulher via Messenger e foi passado o contato de um homem para que as negociações prosseguissem via whatsapp. Foi acordado pagamento no valo de R$ 1.500,00, o suspeito enviou foto de um cartão para a conta de depósito do valor. O valor foi depositado pela vítima no dia 1º de dezembro.

O suspeito então enviou vídeos e fotos embalando o eletrônico, momentos após enviou um código dos Correios para rastreio, informando que levaria três dias para a chegada do produto, porque reside em Nova Mutum. Na data prevista, 03 de dezembro, o eletrônico não chegou, a vítima tentou rastrear a encomenda, mas não consta no sistema dos Correios o código que lhe foi fornecido pelo suspeito.

Ao tentar contato com o vendedor, o jovem foi bloqueado e não conseguiu mais contato com os suspeitos. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.