O incêndio em residência foi registrado às 02h da manhã desta segunda-feira (06) no setor Industrial, em Alta Floresta. A Polícia Militar foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, que fazia o combate as chamas e identificou que havia um corpo no interior da residência.



Conforme registro da Polícia Militar, o local foi isolado, na rua H-13, até a chegada da Polícia Judiciária Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica - Politec. Após o combate as chamas, militares do Corpo de Bombeiros identificaram que havia um corpo carbonizado no interior da residência. A identificação da vítima e a causa da morte passam a ser investigadas.