Destaques 06/12/2021 14:10 Redação I Nativa News Homem é morto a tiros, dois são detidos em Nova Bandeirantes Um homem de 29 anos foi alvo de disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (06) no município de Nova Bandeirantes, na área central do município. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e foi a óbito.

Dois suspeitos foram detidos momentos após. Testemunhas relataram à Polícia Militar que os suspeitos estavam em uma motocicleta, se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos. A motivação do crime envolve bebida alcoólica, dividas e discussão em bar.

A identidade da vítima não foi revelada. O caso passa a ser investigado.

