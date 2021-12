Destaques 07/12/2021 06:12 José Vieira do Nascimento - Jornal MT Norte Faltou quórum: Sindicato dos servidores realizará nova eleição na sexta-feira, 10 Eleição realizada no dia 29 de novembro foi cancelada, porque os votantes não foram suficientes para o quórum Foto: Jornal MT Norte O SISPUMAF-Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Alta Florestafez convocação para a realização de uma nova eleição das 8h às 16hs de sexta-feira, 10. Conforme os diretores da entidade, a eleição realizada no dia 29 de novembro foi cancelada porque não houve quórum suficiente de 50% mais um. Por isso, não pode ser validada. Diante disto, é necessário a segunda convocação para uma nova eleição, mesmo com chapa única, conforme prevê o estatuto do Sispumaf. A eleição será realizada na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. “Os procedimentos de anulação e convocação de novas eleições respeitam as previsões constantes em artigos do Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal. Estão aptos a votar todo o filiado que esteja em dia com a instituição e que tenha no mínimo 6 meses de filiação no quadro social do SISPUMAF”, explica Edimar Silva, atual diretor Financeiro do Sispumaf e candidato a vice-presidente. A chapa Transparência e Ética garantindo o Direito do Servidor vem para a reeleição com Rogério Francisco candidato a presidente e Edimar Silva como vice-presidente, mantendo a mesma formação da diretoria atual. “Tivemos alguns nomes na renovação da chapa em outros cargos. Queremos dar continuidade ao nosso trabalho com qualidade e respeito aos nossos filiados e colaboradores, desenvolver e buscar mais melhorarias para o setor público”, propõe Edimar. Ele enfatiza que atualmente o Sindicato conseguiu disponibilizar uma estrutura para atender os associados, resultado de planejamento, esforço e de um trabalho sério na defesa dos interesses da categoria. “Temos vários atendimentos como advogado, médico, psicóloga, odontologista, nutricionista e outras parcerias com o comércio local, visando melhoria para nossos servidores. Nos direitos trabalhistas, devido a algumas leis do governo federal o setor público tem sentindo muito, principalmente com a lei Complementar 173 que termina sua vigência em 31 de dezembro de 2021, que barrou o RGA [Revisão Geral Anual] dos servidores em todo Brasil. Temos amargado algumas percas, mas estamos negociando com o Executivo Municipal e tivemos a garantia do prefeito, que findando a LC -173, irá conceder o RGA para os servidores”, disse. “Temos muitas pautas relevantes para a categoria, as quais já protocolamos junto ao município e estamos discutindo, mas precisamos avançar. Por esse motivo, solicitamos aos nossos filiados que venham exercer seu direito de voto. Por ser chapa única, o voto será sim ou não na cédula. Precisamos de todos unidos no próximo dia 10, para seguirmos em frente e fazer as nossas pautas avançarem”, conclama Edimar.

