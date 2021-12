Destaques 07/12/2021 06:19 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: Homem que morreu em casa incendiada tinha problema crônico de saúde; diz vizinho Uma casa em chamas, vizinhos em desespero por saber que tem uma pessoa dentro, bombeiros controlando o fogo, mas a estrutura da residência logo desaba e não dá tempo retirar a vítima. O homem de 56 anos, identificado como Hermínio Singesk, morreu e o corpo ficou carbonizado. O fato aconteceu na noite de domingo, iniciando depois das 23 horas. A Polícia Militar isolou o local para que Politec e Polícia Civil fizesse o trabalho de coleta de material e liberação dos restos mortais do morador.

Uma vizinha comentou que acordou com o barulho do fogo e paredes queimando por volta das 23:40 horas. Corpo de Bombeiros quando chegou a pequena estrutura de dois cômodos de madeira velha já estava tomadas pelas labaredas. “Falaram para a equipe que poderia ter gente lá dentro. O telhado já tinha caído todo. Quando tudo foi controlado, foi constatado que havia uma pessoa realmente, mas já sem vida e carbonizada”, informou um militar da 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta.

Hermínio Singesk morava sozinho. Um amigo declarou que ia à casa dele de duas a três vezes por dia. “O tinha como família e trazia as coisas. Aqui ele não tinha energia e nem água. O pessoal da assistência social liberava um cartão para apoiar na alimentação dele”, comentou Evaldo Fagundes informando que a vítima tinha problema crônico de saúde. “Tem uma filha dele que mora no bairro Cidade Alta, mas ele era sozinho, os demais familiares moram em Santa Catarina”, detalhou o amigo.

O corpo foi encaminhado à Politec e o caso deverá ser apurado pela Polícia Civil.

